Voix et leadership des femmes : Plaidoyer pour le relèvement de l'âge légal du mariage

Après 4 ans d'existence au Sénégal et à Ziguinchor particulièrement, les responsables de VLF (Voix et leadership des femmes) ont procédé au bilan de programmation semestrielle. Une sorte d'évaluation des activités et réalisations des organisations de femmes de la région, qui œuvrent dans le cadre du leadership féminin. Occasion saisie pour mettre le focus sur les plaidoyers à mener pour les prochains mois, relatifs aux articles 111 et 196, notamment le relèvement de l'âge légal du mariage et le refus de recherche de paternité.



Pour ces femmes, il faut aller vers le relèvement de l'âge du mariage. Pour ce faire, le responsable de Voix et leadership des femmes - Sénégal, un plaidoyer fort va être fait autour de l'article 111, relatif au relèvement de l'âge légal du mariage. En plus, l'accent doit être mis sur l'article 196 relatif au refus de recherche de paternité.





Selon Ourey Dia Kandji, beaucoup de personnes ne savent pas qu'au Sénégal: "un enfant n'a pas le droit d'aller à la recherche de son Papa, qui ne l'a pas reconnu".





Ces femmes veulent en outre une implication des femmes dans les instances de gouvernance du secteur extractif et du contenu local.





Ces différents thèmes vont faire l'objet de plaidoyer au niveau national selon le responsable de cette structure œuvrant pour le leadership des femmes.