Voix et leadership des femmes: Sénégal, Mali et Haïti accordent leur violon pour défendre leurs droits

Dans le souci de renforcer la voix et le positionnement stratégique des organisations de la société civile en général et celles de femmes en particulier, le projet Voix et leadership des femmes (Vlf) du Mali, de Haïti et du Sénégal a influé sur la vision programmatique et institutionnelle de ses organisations partenaires à travers des offres de services innovants et la mise en œuvre d’actions de plaidoyer. Elles ont tenu,jeudi à Dakar, un atelier de partage de document.





Cette rencontre était l’occasion de partager les résultats issus des échanges des ateliers de capitalisation entre VLF tenus au courant de cette semaine et de procéder au partage de bonnes pratiques. Il a aussi permis de partager des leçons apprises sur le renforcement du mouvement associatif féminin au sein des trois pays ainsi que sur les approches capables de renforcer leur résilience financière en vue de contribuer à leur pérennisation.