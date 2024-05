Vol au Port de Dakar : Un électricien écroué

Le commissariat d’arrondissement de Bel-Air a déféré hier, lundi 06 mai 2024, devant le procureur de la république, A. Gueye. Il a été arrêté vendredi dernier pour vol de sangles et de pneus au port autonome de Dakar.



Âgé de 27 ans, A. Gueye, électricien, domicilié à Keur Massar a été écroué hier, lundi 06 mai 2024, pour une histoire de vol. En compagnie d’autres jeunes -en fuite- il avait volé des pneus de camions et des sangles de conteneurs au préjudice de la Compagnie Sénégalaise de Transport. Les faits se sont déroulés dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 mai. Lors de cette soirée, aux environs de 3 heures du matin, 3 jeunes ont été surpris en train de démonter un pneu de camion, stationné sur la chaussée. Leur comportement suspect a poussé un vigile à alerter les éléments du commissariat de Bel-Air, en patrouille de sécurité dans les alentours.



Rapidement, les policiers ont fait irruption sur les lieux. Ils ont surpris le trio en flagrance. Les deux ont réussi à prendre la fuite. A. Gueye a été appréhendé. Les limiers ont trouvé des sangles qu’il reconnaît avoir pris sur des camions. Interrogé, il jure que c’est la première fois qu'il participe à un vol. Selon lui, ses camarades l’ont entraîné dans cette bêtise. Il a balancé le nom de ses acolytes tout en confiant qu’ils avaient décidé de vendre les pneus à vil prix.



Suite à ses aveux, A. Gueye a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs et vol commis la nuit. Il a été conduit hier, au parquet de Dakar. Il est placé sous mandat de dépôt.