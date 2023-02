Vol avec violences à Mboro: La gendarmerie désarme un agresseur

La Brigade Territoriale de Mboro a mis fin aux agissements d'un agresseur. En effet, l'homme armé d'un couteau avait intercepté une dame sur une piste avant de prendre son téléphone portable de force.



La victime s'est mise à crier de toutes ses forces pour solliciter du secours. Contre toute attente, le voleur A.S a brandi son couteau dès l'arrivée des populations. Et personne ne voulait prendre le risque de l'affronter.



Alertés de la présence d'un agresseur, les éléments de la brigade de Mboro n'ont pas perdu de temps pour débarquer sur les lieux indiqués, selon des sources de Seneweb. Sans difficulté, les gendarmes ont réussi à écarter le danger avec l'arrestation du délinquant.



A l'issue de l'enquête diligentée par les pandores de Mboro, l'agresseur A.S a été présenté au procureur de la République pour vol avec violences sur les chemins publics et port d'armes cinquième catégorie sans autorisation administrative.