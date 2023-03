VOL D’UN CHEVAL ET DE LA CHARRETTE D’UN ELEVEUR : D.KA ETAIT SOUS L’EMPRISE DE L’ALCOOL AU MOMENT DES FAITS

Le jeune homme D. Ka est dans de beaux draps .Il a été arrêté à Léndé par les gendarmes de Linguère pour vol d’un cheval et d'une charrette appartenant à l'éleveur O.Sow .





L'éleveur O. Sow a quitté vendredi dernier son village de Diourly dans la commune de Warkhkhok pour se rendre à Linguère à bord de sa charrette en vue de se ravitailler en denrées alimentaires.

A son arrivée, il attache son cheval dans une ruelle de Linguère et la charrette à côté. Après, il part faire ses courses au marché hebdomadaire. Entretemps, D.KA ivre comme polonais sort d’une bar. Ne voyant personne autour du cheval, il décida de voler le cheval et la charrette avant prendre la direction de Léndé son village natal.