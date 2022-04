Vol de 3 milliards : un avocat et maire de Yewwi dans le viseur du procureur

Libération informe qu’un avocat, élu maire sous la bannière de Yewwi Askan Wi (opposition), est dans le collimateur du procureur de la République.



Il est cité dans l’affaire de vol présumé de 3 milliards de francs CFA, qui vaut à Oumar Sow, le PDG d’Odis Group International, d’être arrêté par la Brigade des affaires générales de la Division des investigations criminelles (DIC).



Oumar Sow est accusé de détournement en même temps qu’un nommé Mansour Bouna Ndiaye, qui est en fuite.



«Le duo, informe le journal, a encaissé, courant 2021, pas moins de 3 milliards de francs CFA de particuliers à qui ils avaient promis (en contrepartie) d’user de leurs relations pour leur trouver des terrains au centre-ville.»



Les mis en cause, renseigne la même source, ont confectionné des faux baux en imitant les signatures du directeur général des Impôts et des Domaines, Bassirou Samba Niasse, et du Directeur des Domaines, Mame Boye Diao.



Ces documents étaient de nature à rassurer leurs cibles présumées. D’autant plus que, rapporte Libération, une partie des fonds en cause, soit 300 millions de francs CFA, est passée entre les mains de l’avocat élu maire sous les couleurs de Yewwi Askan Wi.



Ce dernier aurait émis une décharge, qui a été versée au dossier, selon le quotidien d’information.