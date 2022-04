Vol de 6 chevaux: La gendarmerie de Diourbel fait tomber le larron Bounama Ka, ses 2 fils et ses 2 neveux

Un gros exploit a été réussi par les gendarmes de la brigade de Diourbel. Selon des sources de Seneweb proches du parquet, les hommes du commandant B.M.Diallo ont fait chuter l'un des plus grands voleurs de cette région, le multirécidiviste Bounama Ka avec ses deux fils et ses deux neveux. Tout ce beau monde tentait de convoyer, nuitamment, 06 chevaux volés, vers Passy. Présentés au parquet, le procureur les a envoyés en prison. Détails !





La fête de la Korité restera gravée à jamais dans la mémoire de la famille Ka domiciliée dans l'arrondissement de Ndindy, précisément au village de Ndiagne Taïba. En effet, une bonne partie de cette famille, tous présumés membres d'un gang de malfrats, va passer la Korité en prison.



Selon des sources de Seneweb, le chef de la bande, le redoutable Bounama Ka, ses deux fils ( S.Ka et A.Ka) et ses deux neveux ( S.Dieng et T.Dieng) sont tombés dans les filets de la gendarmerie de Diourbel. Ces cinq individus avaient tenté, vers minuit, de convoyer 6 chevaux volés, de Ndindy à Diourbel.



Comment la gendarmerie a démantelé le gang dans la brousse



En effet, ces malfaiteurs avaient emprunté une route sablonneuse pour tromper la vigilance des forces de sécurité. Le chef de gang, Bounama Ka avait dirigé le convoi. A bord d’une moto avec son conducteur, le vieux avait devancé ses "4 lieutenants" pour pouvoir leur signaler une éventuelle présence de gendarmes sur leur piste.



En patrouille de sécurisation dans leur secteur, les pandores ont reçu une information relative à la conduite suspecte de 6 chevaux vers Diourbel. Ainsi, les hommes du commandant Diallo ont montré une embuscade dans la brousse.



Quelques heures plus tard, les 04 individus convoyant les animaux volés ont débarqué sur les lieux. Pris dans une mauvaise position, S.Ka, A.Ka, T.Dieng et S.Dieng ont été cravatés puis conduits à la Brigade de Diourbel vers 02h du matin.



Amputé de la main droite, le caïd Bounama Ka jouait le rôle d'éclaireur



Mais le caïd Bounama Ka avait réussi à s'échapper à bord de la moto conduite par un supposé complice.



Soumis à un Interrogatoire serré, les 4 malfaiteurs arrêtés ont déclaré à l'unanimité qu'ils étaient chargés de convoyer les chevaux pour le compte de Bounama Ka.



D'après nos sources proches du parquet, les enquêteurs ont tendu un piège à ce multirécidiviste en cavale pour le ferrer. Cuisiné sur procès-verbal, le vieux Boumama amputé de la main droite a tenté de nier les faits, sans convaincre, les gendarmes chevronnés sous la houlette de l'Adjudant-chef B.M.Diallo.



Poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion et recel portant sur six (06) chevaux, Bounama Ka, ses deux fils et ses deux neveux ont été placés en garde à vue.



Mais il ressort de l'enquête rondement menée par la gendarmerie que les 06 chevaux ont été volés à Touba Fall, dans le département de Mbacké. Puis, ces animaux ont été cachés au village de Ndiagne Taïba située dans l'arrondissement de Ndindy.



Bounama Kâ suspecté d'être le plus grand voleur de bétail dans la région de Diourbel



L'enquête de voisinage a accablé le multirécidiviste Bounama Ka. Pour une bonne partie des populations, ledit chef de gang est l'auteur et le commanditaire des cas de vols de bétails commis dans cette localité du milieu rural.



L'annonce de son énième arrestation a permis aux populations de la région de Diourbel de pousser un ouf de soulagement