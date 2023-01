Vol de 70 millions : une date à retenir pour les agresseurs du manager de Wally Seck

Baye Cheikh Diaw, Ibrahima Sy, Moussa Diène, Gade Ndiaye et Issa Sané ont été présentés hier devant la chambre criminelle de Dakar. Ils sont accusés d’avoir agressé le manager de Wally Seck surnommé «Ndiaga euro» et de lui avoir volé un sac contenant 70 millions de francs CFA.



Les cinq mis en cause devaient être jugés pour association de malfaiteurs, vol avec usage d’arme et de moyen de locomotion et détention de chanvre indien. Mais, rapporte Les Échos, l’audience a été renvoyée au 15 février.



Le journal indique que le juge a demandé la production des vidéos de l’agression présumée que les gendarmes, chargés de l’enquête, ont déclaré avoir vues. «C’est d’autres vidéos qui ont été mises à la disposition du tribunal», signale le magistrat, repris par Les Échos.



«Ndiaga euro» n’était pas à l’audience. Son avocat a informé le tribunal qu’il est en ce moment à l’étranger. Les faits présumés se sont déroulés le 31 mars 2020 devant le domicile du plaignant, aux Almadies.