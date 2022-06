Vol de 890 millions, Adiya d’un milliard : Birahime Seck demande au Procureur de s'auto-saisir

Le coordonnateur du Forum Civil émet des réserves sur ce qu’on appelle « l’indépendance de la justice ». Dans une note partagée sur Twitter, Birahime Seck estime que « la justice ne peut continuer à proclamer une indépendance, dans un contexte de prolifération du financement du terrorisme et de blanchiment de capitaux, où un ministre traine avec un sac de 50 millions et on parle d’un vol de 890 millions au préjudice d’un très proche collaborateur du Président de la République », fait-il savoir.



Mieux, révèle, M Seck, « la presse s’est aussi faite l’écho d’un Adiya d’un milliard octroyé et le procureur de la République ne s’est pas auto-saisi pour éclairer sur l’origine de ces fonds ».



A l’en croire, le représentant du Forum Civil, « le procureur de la République ne peut fermer les yeux sur ces faits et vouloir se prévaloir d’une présomption d’indépendance », ajoute Birahime Seck