vol de bétail à Touba: 03 bouchers surpris sur le point d'égorger 05 chèvres dans un bâtiment inachevé

Des bouchers arrêtés en train de dépecer des chèvres volés

Les policiers du commissariat de Ndamatou ont mis aux arrêts 03 bouchers au quartier Darou Marnane plus précisément à "Ñari pneu" situé à Touba. M.N,A.M et D.S.S ont été surpris, dans un bâtiment inachevé, sur le point d'égorger et dépecer 05 chèvres volées selon des sources de Seneweb.





Mais le trio a été conduit au commissariat de Ndamatou par les flics où ils sont respectivement passés aux aveux devant les enquêteurs.





Âgé de 28 ans, le cerveau dira qu'il voulait vendre la viande à des gérants de fast-food. Ces derniers lui avaient déjà passé leurs commandes selon A.M.





Entendu à son tour par les hommes du commissaire Thiobane, le mineur de 16 ans accuse le cerveau A.M de l' avoir recruté.

" J'étais engagé par A.M pour dépecer chaque chèvre moyennant un montant de 3000 F cfa", révèle M.N, boucher de son état.





Quant à D.S.S, boucher âgé 26 ans, il déclare qu'il voulait avoir de l'argent pour payer ses dettes. En effet, le trio avait soustrait frauduleusement les 05 chèvres auprès du berger M.Dème selon nos informations.