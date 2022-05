Vol de câbles du Ter : Les auteurs identifiés

C’est juste une question de temps pour mettre la main sur les voleurs de câbles du Train express régional (Ter). Les auteurs de cet acte ont été identifiés, selon le Directeur général de SENTER SA. Abdou Ndéné Sall l’a fait savoir lors d’un atelier, ce mercredi, sur les Supply chain leaders organisé par le magazine Africa chain supply.



‘’On a des pistes, mais comme le dossier est entre les mains des enquêteurs, on ne veut pas gêner l’enquête. Nous avons identifié les gens qui on fait ça, nous sommes en train de les chercher c’est pourquoi je ne peux pas donner d'indices pour ne pas leur permettre de s’échapper. Mais vraiment ils ont été identifiés et ils vont être châtiés’’, a fait savoir Abdou Ndéné Sall.



Après cet incident qui avait perturbé le trafic du Train express régional, les mesures de sécurité ont été renforcées dans cette zone et sur tout le trajet.



‘’Le Président nous a donné une brigade de gendarmerie avec 330 éléments. Nous avons aussi renforcé la sécurité avec des squats, des chiens. On a aussi renforcé la clôture dans cet axe, parce que là-bas pour des questions environnementales on n’a pas voulu mettre un mur. Mais également les caméras ont été augmentées’’, a confié le Dg de SENTER SA.