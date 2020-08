Vol de chèques et cartes bancaires : 7 «fils à papa» arrêtés, le préjudice estimé à une centaine de millions

La Division spéciale de cyber-sécurité (DSC) vient de mettre la main sur une bande de 7 individus, tous fils d’autorités. De véritables as dans l’art de voler des chèques et des cartes bancaires. Selon EnQuête qui donne l’information, le préjudice est estimé à une centaine de millions Fcfa.







Il y a quelques jours, suite à une plainte contre x déposée par S. K. B., le DG d’une célèbre boîte de la place, pour vol de chèques et tentative de retrait frauduleux, les enquêteurs de la Division spéciale de cyber-sécurité (DSC) sont entrés en action.





Après investigations, recoupements et auditions des proches collaborateurs de la présumé victime, les hommes du commissaire Aly Kandé ont interpellé, entre le 14 et 16 août, 7 individus dont 2 filles mineures, entre Dakar, Saly et Thiès.





M. D., J. M. et A. A. ont été les premiers interpellés à Dakar. Ils ont conduit les enquêteurs à Mbour où le nommé M. H. M. a été arrêté. A son tour, il a dénoncé leurs quatre autres complices qui se la coulaient douce à Thiès. Il s’agit de A. S. S., S. B., A. Y. K. et A. D.





Ces fils de Vip ont été coincés avant le retrait du dernier chèque volé chez S. K. B. La bande, qui volait des chèques et des cartes bancaires qu’elle parvenait à utiliser par plusieurs machinations, effectuait des retraits de fortes sommes d’argent des comptes des victimes.





Au total, renseigne-t-on, 9 chèques dont 6 à Dakar, 2 à Saly et 1 signé à Thiès ont été subtilisés, pour un montant qui dépasse la centaine de millions de francs CFA.