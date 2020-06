Vol de riz de l'aide alimentaire : Un vigile condamné à 3 mois ferme à Mbacké

Le tribunal d'instance de Mbacké a condamné, ce jeudi, Saliou Touré à deux ans dont trois mois ferme. En plus, ce vigile devra s'acquitter d'une amende de deux cent mille Cfa.La quarantaine, le sieur Touré avait été pris la main dans le sac en train de remettre à son complice treize sacs de riz et des bidons d'huile au magasin de stockage qu'il gardait.Il a regretté son acte délictuel et a reconnu les faits devant la barre, non sans présenter ses excuses au tribunal. Ce qui n'a pas empêché sa condamnation.