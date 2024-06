Vol de sacs d'aliments de bétail : Le fils d'un imam condamné à un an de prison

Le tribunal de grande instance de Louga a condamné P. S. Dia à un an de prison ferme pour le délit de vol et à payer une amende de six millions de francs CFA à la partie civile. Le prévenu était employé dans le magasin du commerçant O. Seck, à Dahra Djoloff. P. S. Dia profitait de l'absence de son employeur pour dérober des sacs d'aliments de bétail. Avec la complicité d'un charretier, il écoulait le butin dans le marché.





Après avoir constaté la disparition d'une partie de son stock d'aliments de bétail, évalué à douze millions de francs CFA, le commerçant a porté plainte contre x. Après visualisation de la vidéosurveillance, le charretier a été identifié puis arrêté par la gendarmerie.





Au cours de son audition, il a donné le nom de P. S Dia qui, d'après lui, a loué ses services. Ce dernier a été aussi arrêté et déféré au parquet de Louga pour vol portant sur des sacs d'aliments de bétail. Le préjudice est évalué à douze millions de francs CFA.