Vol des bijoux en or à Touba : Un tailleur et 3 bijoutiers écroués à la prison de Mbacké

L'affaire fait grand bruit actuellement à Ndamatou, un quartier de Touba. Un tailleur âgé de 24 ans a subtilisé des bijoux en or de sa tante et de sa belle-sœur dans leur domicile familial. Le voleur, M.Ndiaye a écoulé le produit auprès des bijoutiers avant de se la couler douce d'après des confidences faites à Seneweb.





Mais le mis en cause a été suspecté à cause de son "new look". En effet, ce tailleur s'est procuré un nouveau iPhone X, de nouveaux habits et une machine à coudre. Sentant l'étau se resserrer au tour de lui, il a déserté le domicile familial.





Selon des informations de Seneweb, M. Ndiaye, belle-sœur du mis en cause a déposé une plainte pour vol au commissariat de Ndamatou. Des recherches menées par les policiers ont permis d'arrêter le fugitif le lundi dernier.





Embarqué dans les locaux de la police et pressé de questions par les enquêteurs, M. Ndiaye a fini par lâcher le morceau. Puis, il a livré les identités de ses receleurs. Sans désemparer, les limiers ont cueilli respectivement ces 03 bijoutiers entre le marché Okass et le quartier 28.





D'après des informations proches du dossier, le tailleur avait déjà vendu 4,7 grammes en or au bijoutier, C. Thiam moyennant un montant de 110.000 F cfa. Et ce dernier a aussi cédé le tout à son frère E. Thiam, bijoutier de son état.





Le mis en cause avait écoulé également une chaîne, des boucles d'oreilles en or auprès d'un autre bijoutier B. Touré à hauteur de 510.000 F cfa.





Poursuivi pour vol, le tailleur a été déféré ce matin au tribunal d'instance de Mbacké ainsi que ses 03 receleurs. Mais tout ce beau monde dont deux frères de même parents, a été placé sous mandat de dépôt au terme de leur face à face avec le délégué du procureur.