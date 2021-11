Vol en réunion : Le lutteur Gouye Gui et 8 de ses proches arrêtés

Le lutteur Gouye Gui a été récemment interpellé pour vol en réunion. Ses proches (A. Babou, A. C. Samb, M. Guèye, S. Ndiaye, O. Seydi, B. Guèye, B. Tall et A. Guèye), qui fêtaient un anniversaire chez Gouye Gui, ont été aussi arrêtés.



Selon Le Soleil qui vend la mèche, ils s’opposaient à l’arrestation de leur camarade par la police qui a débarqué sur les lieux. Les huit mis en cause ont opposé une résistance farouche aux limiers.



Ils ont été jugés, vendredi dernier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour rébellion à agent dans l’exercice de leurs fonctions. Le parquet a requis l’application de la loi pénale