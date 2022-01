Vol : Il dérobe les deux porcs de ses voisines et prend 3 mois ferme

Du bon voisinage, A. Mendy n'en a cure. Il a volé deux porcs appartenant à J. Gomis et à Hélène. Il s'apprêtait d'ailleurs à les vendre, quand ses victimes ont eu écho de sa sale besogne.





Mais, J. Gomis qui a perdu plus de 24 porcs, ne pouvait plus laisser passer.





"J'ai appelé ma sœur qui se trouve au village pour lui demander de faire des prières et sacrifices aux fétiches pour qu'ils me montrent qui avait volé mes porcs. Un jour, Paul nous a informés que A. Mendy cherchait à vendre deux porcs. Nous nous sommes rendus dans l'enclos où il les gardait et c'était nos bêtes''.





Elle a réclamé des dommages et intérêts d'une valeur d'un million.

Elle indique que si elle ne demande pas de dommages, les fétiches lui créeront des problèmes. Pour sa part, Hélène n'a pas demandé de dommages.