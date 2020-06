Vol New York-Dakar : Le Colonel Kébé déjoue un complot de l'État du Sénégal

La compagnie Delta Airlines a repris ses vols New York-Dakar avec l'ouverture de l'espace aérien sénégalais. Le premier vol est attendu ce jeudi, à 08 heures, à l'aéroport Blaise Diagne. La demande avait tellement dépassée l'offre au point d'obliger la direction générale de Delta Airlines à réserver des places au gouvernement du Sénégal.





Fort de ce quota, l'État du Sénégal va fait rapatrier des fonctionnaires, des marabouts, des hommes d'affaires, des investisseurs et des diplomates bloqués aux usa depuis plus de quatre mois à cause de la Covid-19. Et surtout de la fermeture des frontières aériennes.





Parmi les personnalités et autres célébrités recalées dans ce vol New York-Dakar, le colonel Abdourahim Kébé. Car le journal Le Témoin a appris, par des sources dignes de foi, que le consul du Sénégal à New-York, chargé d'établir de la liste des passagers, a rejeté la demande du Colonel Kébé.





Pour laver l'affront et rentrer au bercail, l'ancien attaché de défense a usé de ses relations jusqu'à ce que les responsables américains de Delta lui trouvent finalement une place dans le vol de ce jeudi. Donc, le gouvernement du Sénégal n'a joué aucun rôle dans le retour au bercail du brillant et courageux Colonel.