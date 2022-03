Volontariat pour combattre aux côtés de l’Ukraine : Des Sénégalais, demandeurs de visa, se prononcent

Réaction des sénégalais sur la guerre en Ukraine

Au douzième jour des bombardements russes en Ukraine, la question de l’enrôlement de Sénégalais volontaires pour combattre contre "l’agression" de Vladimir Poutine semble encore troubler l’axe Dakar - Kiev. Ce, suite à un appel polémique lancé et confirmé par la représentation diplomatique ukrainienne au Sénégal. Seneweb s’est intéressé à l’avis des Sénégalais, candidats à l’émigration, sur ce sujet. Reportage !





Suite à l’invasion russe déclenchée depuis le 24 février dernier, l’ambassade d’Ukraine au Sénégal avait publié, le jeudi 3 mars, sur sa page Facebook, un formulaire d’inscription appelant les citoyens étrangers à venir aider sa nation. Mais le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Maître Aïssata Tall Sall, et ses services ont vite réagi, rappelant à l’ordre l’ambassadeur ukrainien Yurii Pyvovarov.





Même si ce dernier s’est expliqué à travers un long communiqué, le sujet continue d’alimenter les débats chez beaucoup de jeunes Sénégalais, candidats à l’émigration.





Assis sur sa moto stationnée devant le centre commun de demande de visa Schengen sis sur la route de Ouakam, Malaw Sakhoné Sall attend son jeune frère venu déposer son dossier. Interpellé sur la question, il trouve anormale la procédure de la représentation diplomatique ukrainienne à Dakar. "Je trouve que ce n’est pas normal. L’ambassade de l’Ukraine au Sénégal aurait d’abord dû prévenir les autorités sénégalaises de vouloir recruter des jeunes pour les emmener en Ukraine. Mais ils ne doivent pas publier un formulaire comme ça afin de recruter de jeunes innocents qui n’ont aucune idée de comment manier une arme. Peut-être, s’il avait parlé avec l’Etat du Sénégal, ils pourraient parvenir à un accord et le Sénégal pourrait déployer des militaires formés dans ce domaine", fait-il croire.





Devant cet immeuble imposant, des dizaines de jeunes se regroupent chaque jour, à la recherche de visa pour des pays européens comme la France, l’Italie, la Belgique, le Luxembourg, la Norvège ou les Pays-Bas.

Notre interlocuteur, lui, assure qu’il n’ira jamais en Ukraine pour se battre. "C’est un suicide. Si un jeune accepte d’aller en Ukraine, il ne part pas pour combattre, mais pour mourir. Si mon propre frère voulait remplir le formulaire de l’ambassade de l’Ukraine, je l’en dissuaderais. Je conseille d’ailleurs aux jeunes Sénégalais de réfléchir à ce qui les attend là-bas. L’armée sénégalaise est plus expérimentée et a la capacité de combattre", dit-il, quelques documents entre les mains.





Sous le couvert de l’anonymat, un autre jeune, demandeur de visa Schengen, rappelle qu’actuellement, beaucoup de jeunes n'ont qu'un désir : sortir du pays. Selon lui, c’est une manière plus facile pour les 36 personnes inscrites d’émigrer.





Mais d’après toujours cet originaire de Louga, "arrivés en Ukraine, ils pensent peut-être se réfugier dans les pays limitrophes, le temps que la guerre se termine. Mais cela ne sera pas si facile qu’ils l’espèrent. Les Ukrainiens ne seront pas bêtes au point de les lâcher d’une seule semelle".





"Acte suicidaire"





Visiblement très fâché, Mamadou Woury Ba estime, pour sa part, que les Ukrainiens prennent les Africains pour des gens qui ne réfléchissent pas. "Comment peuvent-ils nous demander de les rejoindre, alors qu’ils refusent que nos frères africains montent dans les trains pour se mettre en sécurité ?", interroge-t-il, l'air amer.





Vêtu d’un pull rouge et d’un pantalon gris, un bonnet bleu-marine sur la tête, ses lunettes de soleil bien ajustées, cet étudiant pikinois soutient qu’"avec ces actes racistes, moi, en tout cas, je ne pense même pas rejoindre l’Ukraine pour prendre les armes. Et même s’ils n’étaient pas racistes, je ne partirais jamais en guerre pour un autre pays. Peut-être pour mon pays natal, oui".





Pour beaucoup de ces jeunes interrogés, s’ils sont à la recherche d'un visa européen, c’est soit pour poursuivre leurs études, soit pour trouver de meilleures conditions de vie. C’est le cas de Boubacar Niang, 32 ans. "En fait, je pense qu’étant jeune et vu les conditions économiques et sociales désastreuses du pays avec la pauvreté, le chômage, je me dis que l’espoir n’est pas permis. Donc, si une occasion de quitter le Sénégal se présente à moi avec l’espoir d’obtenir une vie meilleure, je pense que je pourrais saisir l’opportunité", affirme ce marchand ambulant parcellois.





Il pense, tout de même que c’est trop risqué de quitter son pays de cette manière. "C’est trop dangereux. On pourrait y perdre la vie. Je ne sortirai jamais du pays de cette manière", s’empresse-t-il de clarifier, le sourire aux lèvres. Pour lui, s’engager aux côtés de l’Ukraine est un "acte suicidaire". Mieux, ce demandeur de visa soutient que, "franchement, même en temps normal, l’Ukraine ne m’a jamais intéressé. Je préfère aller en Angleterre ou en Italie plutôt qu’en Ukraine".





À travers un communiqué rendu public ce dimanche, l’ambassadeur d’Ukraine à Dakar a tenu à préciser que son pays "ne recrute pas de mercenaires". Le diplomate Yurii Pyvovarov de rappeler : "Nous promouvons ceux qui exercent leur droit constitutionnel de protéger les valeurs démocratiques dans le monde. La République du Sénégal et l'Ukraine, sans conteste, font partie de ces pays démocratiques. L'Ukraine respecte strictement la législation nationale de la République du Sénégal et n'agira en aucune manière à son encontre."