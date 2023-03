Vols de bétail à Pire Gourey : D’interminables conflits entre éleveurs et agriculteurs

De plus en plus, l'inquiétude gagne les populations de Ngeugeuth, village situé dans la commune de Pire Gourey du département de Tivaouane.





À l’origine, la lancinante question du vol du bétail. Un phénomène récurrent dans plusieurs villages de cette circonscription départementale où l'on enregistre à longueur d’année des conflits, souvent d’une rare violence, entre éleveurs et agriculteurs. Les populations riveraines, qui sollicitent l'intervention des autorités compétentes, s’offusquent du fait qu’’’il ne se passe pas une semaine sans que des séances de pugilat ne soient signalées’’.





Ceci, relève Cheikh Kane, porte-parole des populations de Ngeugeuth et conseiller municipal à Pire, ‘’malgré les efforts fournis par les associations d'éleveurs très bien organisées en leur sein’’. Un état de fait d’autant plus inquiétant que les populations de la zone, qui ne parviennent plus à dormir du sommeil du juste, se disent ‘’dépassées’’ au point d’appeler d’urgence les autorités à réagir pour enrayer le phénomène. Cheikh Kane souligne que ‘’le vol de bétail s'amplifie de jour en jour dans le département où il ne se passe pas une seule semaine sans qu’un cas de vol de bétail ne soit signalé.