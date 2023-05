Vols de motos à Kolda : Les malfaiteurs utilisent du piment pour assommer les conducteurs

Les voleurs de motos Jakarta ont de la suite dans les idées. Ils utilisent désormais du piment pour neutraliser les conducteurs de moto.





C'est avec une pompe à eau pimentée qu'ils opèrent. Le mode opératoire consiste à commander une course dans un endroit peu fréquenté, avant d'asperger le visage du conducteur de ce liquide épicé. Ce dernier se tord de douleur et est aveuglé. C'est alors que le voleur s'empare facilement de la moto et disparaît dans la nature.











Une des victimes de ce cas de vol explique les conditions dans lesquelles elle a perdu sa moto mise en circulation, il y a juste trois semaines. Le jeune Lamine appelle ses camarades conducteurs à la vigilance et à éviter surtout de prendre des clients la nuit vers des destinations où les routes sont mauvaises et mal éclairées. C'est que ces voleurs sont aidés par l'obscurité grandissante dans certains quartiers de la commune où l'éclairage public fait toujours défaut.









Les vols de motos par ce nouveau procédé ont fait au moins trois victimes, dont deux hors du périmètre communal, selon notre interlocuteur.









Un stratagème que les éléments du commissariat central comptent neutraliser grâce aux patrouilles et autres actions entamées pour une meilleure sécurisation des personnes et de leurs biens dans la commune de Kolda.