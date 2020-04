VOLS DE VOITURES « AD » : L’ÉTAT MET SES CHAUFFEURS DEVANT LEURS RESPONSABILITÉS

Ces derniers temps, il est constaté qu’à travers tout le territoire national, la plupart des gangs volent des véhicules de l’administration (Ad) pour commettre des forfaits. Et dans de nombreux cas, rapporte Le Témoin, les cambrioleurs portent leur choix sur des véhicules 4x4 de type « L200 » facilitant le transport du butin (marchandises, coffres forts etc.).





Dans plusieurs affaires de vols à main armée avec usage de véhicules « Ad », les enquêteurs de la police et de la gendarmerie incriminent la négligence de certains chauffeurs de l’administration. Lesquels, une fois en mission à l’intérieur du pays ou en week-end au village, « abandonnent » leur véhicule devant leur domicile. Et sans aucune précaution de sécurité au point que la voiture devienne la proie ou la cible des voleurs.





Face à cette négligence, certains gouverneurs et préfets ont pris des arrêtés invitant les chauffeurs de l’administration et autres services de l’Etat à garer leurs voitures au niveau de la gouvernance ou la préfecture la plus proche. Ou alors au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. Autrement dit, les chauffeurs en déplacement dans les régions sont donc mis devant leurs responsabilités.