Vols multiples à Touba : La police démantèle un gang de 04 malfaiteurs

Un gang sévissant à Touba a été démantelé par les policiers du commissariat spécial de cette localité. Les hommes du commissaire Sarr ont mis aux arrêts 04 malfaiteurs et leur receleur A. Diop, d'après des sources de Seneweb.Déférés au parquet de Diourbel pour association de malfaiteurs, vols multiples commis la nuit avec un moyen de transport, B.D. Seck, C. Ndiaye alias "Cheikh Roubé", D. Diagne alias "Dame Soular" et S.Ndiaye alias "patouasse ont été respectivement envoyés en prison avec leur receleur.Selon nos sources proches du dossier, les 04 membres du gang ont reconnu avoir commis plusieurs forfaits à Touba. A bord d'une charrette, ils ciblaient nuitamment les commerces pour voler des moutons, des bâches, des sacs d'arachide ou du maïs etc. d'après leur récit devant les enquêteurs du commissariat spécial de Touba.