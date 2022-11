VORÉ GANA SECK UNE ICÔNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le 30 Août 2022 s’est éteinte Voré Gana Seck, ingénieur agronome, environnementaliste, Directrice de Green Sénégal et Présidente de la commission environnement du Conseil économique et social, affectueusement surnommée la Lionne de l’environnement.





Femme engagée, battante et génie des questions environnementales et agricoles ; Voré Gana a fait de sa vie et de son parcours un long combat pour une autonomie alimentaire au Sénégal, une conscientisation pour les défis environnementaux, l’accès à l’eau potable, la protection des océans, le développement de la culture agricole mais également une bataille pour une équité sociale.





Native De Bargny, un village traditionnel du département de Rufisque, issue d’une famille de pêcheurs, c’est sans aucun doute son père, maire de la ville à l’époque et instituteur, amoureux de la nature et fermier à ses heures perdues, qui lui inculque les valeurs nobles de la protection de cette dernière.





De fil en aiguille elle poursuivra des études en Biologie végétale en Belgique à l’Université de Lanvin ; suivi d’un double Master en Agrobusiness et en Environnement à Arizona State University en 1992, dans le cadre desquels elle tournera ses recherches vers la question de la Biodiversité.





Après avoir décliné de nombreuses opportunités aux USA, Voré décide de rentrer et de partager son savoir-faire avec son pays. De retour, elle dirige des programmes environnementaux pour l’ONG américaine Rodall International. Mais c’est lors de la création de son ONG nommée Green Sénégal en 1999 que ses projets environnementaux se concrétisent et que son profil de militante se dessine.





Elle dirige son premier projet dans l’arrondissement de Sakal plus précisément dans les localités de Thiambene, Taky, Tampy où les terres sont alors impraticables par les habitants du fait de la haute salinisation des sols. C’est ainsi qu’elle mettra en œuvre son expertise en s’appuyant sur le concept d’agro biodiversité en terre arides, ce qui lui permettra de redévelopper la culture de nombreux champs permettant aux habitants de cultiver du riz, mil et niébé.





Femme battante et acharnée dans son travail, en collaboration avec ISRA (Institut Supérieur de Recherches Agricoles) elle découvrit 10 espèces de riz cultivable dans des régions à terres arides, capable de murir en 75 jours au lieu de 95 comparé au riz présent sur le marché.





Une grande avancée dans le domaine de l’agriculture et une aubaine pour les populations dans les régions reculées du Sénégal qui vivent de leurs récoltes.





Voré Gana Seck, la lionne au cœur d’or a sillonné le Sénégal transformant la vie des cultivateurs, allant de Dakar à Djifer pour mettre en œuvre son expertise dans l’agronomie et l’écologie. Elle apporte de grands changements à la vie des pêcheurs en dirigeant des actions protectives le long des 521 km de côtes, allant de Saint louis à Ziguinchor. En effet, Gana milite activement pour la protection des océans et de ses ressources.





Dotée d’un altruisme légendaire, elle accorde une grande partie de son temps aux causes sociales. En effet, une de ses préoccupations majeures fut de donner aux plus démunis la chance d’avoir une qualité de vie meilleure. Une préoccupation qui s’est matérialisée à travers nombreuses actions sociales comme le don de matériel ou l’aide à une implémentation d’une mutuelle de santé à Thianaba au moindre coût de 300 FCFA pour les habitants de la localité, la construction de puits pour l'accès à l'eau et à de nombreuses autres initiatives visant à transformer les moyens de subsistance de ces derniers.





Grande avocate de l’autonomisation des femmes, elle implante des caisses de crédit dans différentes localités. La caisse Book khool (même cœur) de Bargny allouera à elle seule des financements à hauteur de 100 millions. Dédiée à cette cause, elle pousse plus de 3 000 femmes Bargnoises à transformer durablement les produits de la pêche. Dans l'intérieur du pays, elle construit des usines et forme des jeunes femmes à la transformation et à la commercialisation de la noix de cajou. Finalement,





Voré développe également une riziculture à Saint-louis permettant à de nombreuses femmes d’y travailler.





Voré Gana aura arboré beaucoup de casquette durant sa carrière, mais celle de l’écologiste affutée aura été la plus connue du monde entier, ayant participé à de nombreux événements mondiaux sur le changement climatique et la désertification pour être la voix des communautés.





Son génie et son abnégation reconnus par toutes les institutions environnementales et gouvernementales , récompensés à travers de nombreux prix (Prix du Congrès Américain Calebasse Awards, Prix Terre De Femmes, Prix Yves Rocher, Prix OXFAM, Grand prix du Chef de l’Etat) la conduiront vers les postes de Présidente du CONGAD (Conseil des Organisations Non Gouvernementales d’Appui au Développement), Présidente de la Commission Environnement du Conseil Économique Sociale et Environnementale et Présidente de REPAOC (Réseau des Plateformes d’ONG d’Afrique de l’Ouest). Ses rôles lui permettront d’étendre son expertise mais aussi d’apporter une grande aide à la cause de l’érosion côtière.





A la tête de son ONG Green Sénégal, elle mènera une lutte constante contre les effets du changement climatique, dont l’un de ses projets phares qui fut la protection des zones vulnérables contre l’érosion côtière.





Durant cette campagne, elle dirige le projet ainsi que sa communication, pour la construction de la digue de protection de Thiawlene (Rufisque), digue de Ndoff ainsi que l’installation de 9 brise-lames sur la zone côtière de Saly en partenariat avec les institutions gouvernementales. Ceci étant des preuves immortelles de ses accomplissements.





Dans les années 1998/1999 elle lance une campagne « Zéro déchet » où des cuves à transformation sont installées dans certaines localités, les déchets y sont alors recyclés sous forme de panier, compost ou encore réutilisés pour en faire du Biogaz.





Cette campagne lui vaudra le prix du Chef de l’Etat sous l’égide du Président Abdou Diouf. Visionnaire, consciente de l’importance du rôle des générations futures vers la quête d’une écologie sociale et le lègue d’un environnement vivable ; elle transforme une partie de sa ferme familiale en lieu de formations aux emplois verts, où des jeunes ont accès à des formations sur les métiers englobant l’agroforesterie, l’assainissement, l’agriculture ou encore le maraîchage.





Leader incontestable, adjointe au maire de la commune de Bargny, en 2021 elle présente sa candidature à la mairie de Bargny. Elle fonde son parti politique écologique, intitulé Nataal Senegal. Voré développe un programme de campagne axé sur l’assainissement des quartiers de Bargny, des actions contre l’avancée de la mer et une réinsertion professionnelle des jeunes bargnois à travers des emplois verts.





Bataille qu’elle ne gagnera pas, mais qui éveillera la majorité des consciences sur les questions écologiques et de développement durable dans son village natal. Voré Gana Seck s’est éteinte en laissant une empreinte dans le monde environnemental et social, mais aussi dans le cœur de chaque humain qu’elle aura rencontré durant l’accomplissement de sa mission.





Elle plantera à son actif plus de 800.000 arbres dans le Sénégal, et réalisera de nombreux forages de puits dans les villages reculés. Le 15 Octobre 2022, elle est décorée à titre posthume par le Bureau International du Travail (BIT) pour son travail abattu et sa participation au développement social et environnemental de son pays.