[Document] Votre météo du soir (ANACIM)

Prévision à très courte échéance valable du 22/10/21 à 21h00 au 23/10/21 à 21h00







La nuit restera étoilée avec un temps plutôt stable sur les localités Nord et Centre du pays.







Toutefois à partir de la matinée du Samedi des passages de nuages envahiront progressivement le ciel sénégalais avec des possibilités d’orages accompagnés de pluies sur la Casamance et sur la zone orientale au courant de l’après-midi.





La chaleur se maintiendra à l’intérieur du territoire en dépit de la légère baisse des températures ; néanmoins elle restera moins sensible sur le littoral et dans les contrées Sud-est. Le Maxi le plus élevé de la journée ne dépassera pas les 39°C.





Les visibilités seront dans l’ensemble bonnes.