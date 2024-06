Vous voyagez souvent au Sénégal : voici comment bien vous préparer

Pour des raisons professionnelles ou familiales, vous devez fréquemment voyager au Sénégal. Comme pour tout voyage hors de l'espace Schengen, et surtout s'il s'agit de séjours réguliers et prolongés, vous devez tenir compte de certaines contraintes. Celles-ci peuvent être d'ordre administratif, sanitaire ou économique. En outre, il peut être utile de connaître les actualités locales, événementielles ou autres, afin de ne pas être pris au dépourvu si un événement affecte votre séjour. Suivez le guide !





Tout savoir sur les actualités, vos droits et devoirs





En général, on est assez prévoyant concernant les trajets en eux-mêmes. En effet, planifier ses transports vers ou depuis les aéroports, préparer son vol, tout ceci se fait assez naturellement. Mais, il n'y a pas que les contraintes liées au vol en cabine qui doivent être considérées. Il est important de se renseigner notamment sur ce que vous pourrez emporter d'un pays à l'autre. Cela concerne en premier lieu les biens et pour cela, il est absolument indispensable de consulter les sites institutionnels pour connaître vos droits.







Cela vous permettra de passer les douanes sans encombre, dans un sens ou dans l'autre, tout en vous assurant d'être dans les règles du point de vue administratif. Ensuite, assurez-vous d'être à jour du point de vue sanitaire. En effet, comme pour tout voyage entre l'Europe et l'Afrique, certaines obligations et recommandations sanitaires sont à respecter. Cela peut concerner les vaccins, autant que certaines précautions matérielles à anticiper. Pour savoir si un risque épidémique existe, renseignez-vous à propos des actualités sanitaires sur un site d'information fiable





Vous vous renseignerez par la même occasion sur les événements, sportifs ou politiques, ayant lieu sur place et qui pourraient tantôt vous gêner, tantôt vous attirer.





Soyez prévoyants côté santé et hygiène



De nombreuses recommandations sont émises en ce qui concerne l'hygiène et la santé, concernant les déplacements intercontinentaux. Bien que le Sénégal ne présente pas de difficultés d'approvisionnement particulières en médicaments et en produits d'hygiène, vous pourriez malgré tout devoir emporter avec vous un minimum de produits et de médicaments sans ordonnance. Cela vous sera utile, surtout si vous êtes un peu isolé dans un secteur que vous connaissez mal. Un site internet fiable et bien achalandé pour la pharmacie et parapharmacie pour la France vous permet de commander, en prévision du voyage, en même temps vos médicaments sans ordonnance, afin de pouvoir vous soigner seul à tout moment, et vos produits de parapharmacie les plus divers comme les protections hygiéniques ou auditives, les produits anti-moustiques, ou bien les préservatifs. Vous constituer un tel stock de produits d'hygiène et de santé vous évitera d'être pris au dépourvu tout au long de vos séjours au Sénégal.