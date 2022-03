Wakhinane-Nimzatt : Le maire Racine Talla à couteaux tirés avec ses administrés

Le feu couve au niveau de la commune de Wakhinane-Nimzatt.





En effet, on ne parle plus le même langage entre le maire Racine Talla et ses administrés des quartiers Nimzaat 01, Angle Mousse, Bagdad et environs.





À l’origine du quiproquo, rapporte le quotidien L'AS dans son édition de ce lundi, une énième affaire relative au foncier.





Racine Talla veut construire un centre commercial sur l’assiette foncière de leur école maternelle publique.





Une décision jugée inacceptable par les populations qui souhaitent qu’on construise sur le site une maternité et un collège d’enseignement moyen.