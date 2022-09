Week-end pluvieux : les précisions et recommandations du ministère de l'intérieur

Orages et pluies d'intensités variables sont attendus sur une bonne partie du pays durant la journée. Ces pluies concerneront en début d'après-midi les régions de Kédougou, Tambacounda et Matam selon les prévisions météorologiques (ANACIM). La météo annonce que lesdites pluies évolueront en fin d'après-midi vers les régions de Kolda, Kaffrine, Est Louga et Sud Saint-Louis. Elles toucheront aussi les régions Ouest du pays au courant de l'après-midi allant à la nuit.





Revenant sur la situation opérationnelle, le ministère de l'intérieur a expliqué qu'à ce jour 258 sites inondés ont été recensés dont 124 traités et libérés, 134 en cours de traitement. Et de préciser, de nombreux sites, du fait de la multiplication des précipitations et/ou de la remontée de la nappe phréatique, ont été libérés plusieurs fois. D'ailleurs le volume d'eau évacué dans la journée du 09 septembre est de 262.092 M3. Le cumul du volume d'eau évacué depuis le début des opérations est de 7.964.648 m3





Toujours dans la mise en œuvre du Plan ORSEC dans le cadre de la lutte contre les inondations, le ministère de l'intérieur prévenu qu’associer, l'eau et l'électricité représentent un réel danger pour le corps humain et peuvent donner lieu à des électrocutions qui peuvent causer des lésions plus ou moins graves, voire fatales. Aussi il invite à faire vérifier les installations par un électricien agréé, couper l'électricité si votre maison est inondée notamment au rez-de-chaussée, ne pas toucher les fils tombés à terre et d'appeler la SENELEC au 33 867 66 66 ou les Sapeurs Pompiers au 18 en cas de doute.