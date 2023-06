Weekend pluvieux à Ziguinchor : 52 mm enregistrés au poste pluviométrique de Niamone

La région de Ziguinchor a tardé à recevoir ses premières gouttes de pluie, contrairement aux autres régions du Sud. Cependant, les précipitations enregistrées ce week-end ont chassé les doutes.





Selon le service régional de la pluviométrie, les fortes pluies enregistrées ce week-end montrent que l'hivernage s'est installé dans la région de Ziguinchor. La preuve, sur les 18 postes pluviométriques que compte la région méridionale, huit au moins affichent plus de 10 mm de précipitations. Le poste de Niamone a enregistré le plus grand cumul avec 52 mm. Balinghore 35,7, Tandouck 32,3 mm, Niassya 27,5 mm, Bignona 25 mm, Niaguis 24,6 mm, Ziguinchor 19,3 mm et Enampore 14 mm.





Malgré l'arrivée tardive des premières pluies à Ziguinchor, le service régional de la pluviométrie renseigne que la saison des pluies est partie pour être pluvieuse dans cette zone Sud.