WhatsApp, Tik tok, Instagram: «La vie privée est devenue une denrée utilisée à des fins mercantiles» (Sociologue)

A l’ère des réseaux sociaux comme WhatsApp, Tik tok, Instagram, Facebook, la vie privée est devenue de plus en plus exposée. C’est l’avis de la sociologue Mame Safietou Djamil Guèye. « Avec la mondialisation et l’avènement du numérique, l’utilisation des données à caractère personnel est devenue un fait divers, un phénomène banalisé et encouragé. La vie privée, jadis préservée à travers le «sutura » pudeur), se voit exposée à nu dans la sphère publique, contrairement à nos valeurs », a-t-elle fait constater dans les colonnes du journal «Le Soleil».



Elle ajoute : « Cette exposition constitue une arme de guerre, un moyen de destruction et de vengeance dans le but d’atteindre son ennemi. La crise économique aidant, il a été constaté que la vie privée est une ressource, une denrée utilisée à des fins mercantiles ».

La sociologue indique que ce tableau dresse un profond mal-être de la société sénégalaise et annonce les prémices de la crise des valeurs, la destruction des identités et le non-respect des normes sociales qui, jadis, ont été le fondement de base du vivre-ensemble et de la cohésion sociale.

« Aujourd’hui, les règles sociales qui régissaient la société sénégalaise, leurs conduites et leurs aspirations ont perdu leur pouvoir. Celles-ci sont minées par les changements sociaux, cédant ainsi la place à d'autres. Dès lors, nous assistons à un recul de la citoyenneté et du civisme qui constituaient des éléments de référence dans l’éducation et les rites d’initiation dans la société », explique Mame Safietou Djamil Guèye.