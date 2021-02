Xavier Mary : « Il est temps pour moi de céder la place »

Xavier mary a fait ses adieux au personnel de la société Limak-Aibd-Summa (Las), suite à son départ de la tête de l’entreprise décidé ‘’d’un commun accord avec le conseil d’administration’’. Dans une note à ses désormais ex-collaborateurs, il a expliqué, à sa manière, les raisons de son départ.





« Après pratiquement 4 ans passés au Sénégal, il est temps pour moi de céder la place, de m’occuper de ma famille et de me lancer dans de nouveaux projets. J’ai été très heureux de mener à bien la mission qui m’avait été confiée, celle d’ouvrir l’aéroport à la date fixée par SEM le Président Macky Sall, mais cela a pu être un succès grâce à vous, équipes de LAS, sans qui l’aéroport n’aurait jamais pu ouvrir», écrit-il, repris par Financial Afrik.





Xavier Mary quitte le poste suite à un différend avec les autorités sénégalaises, en particulier le nouveau DG de l’Aibd Doudou Ka qui l’accuse d’avoir détourné 6 milliards en l’espace de 3 ans. Il s’agit de l’argent collecté que Las devait verser à d’autres structures concernées par le fonctionnement de l’aéroport.