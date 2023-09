XEYU NDAW NI : Le FERA a créé 26 000 emplois, selon Pape Ibrahima Faye

Dans le cadre de la mise en œuvre des conventions plaçant les collectivités territoriales en tant que maîtres d'ouvrage délégués, le Fond d'Entretien Autonome Routier (FERA) a organisé, lundi, un Comité régional de développement pour la commune de Saint-Louis. L'objectif de cette réunion était de partager avec l'ensemble des parties prenantes les modalités de mise en œuvre d'urgence du programme "XEYU NDAW NI", axé sur l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes par le financement de l'entretien des routes non classées, en utilisant une approche de Haute Intensité de Main-d’œuvre (HIMO). Cette réunion a également servi de baromètre pour évaluer les autres programmes du FERA dans les différentes régions.





Face à la presse, le Directeur Général du FERA, Pape Ibrahima Faye, a profité de l'occasion pour expliquer le rôle de la structure qu'il dirige et le nombre d'emplois qu'elle a créés.





« C'est un Comité Régional de Développement destiné à évaluer à mi-parcours le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes, communément appelé "XEYU NDAW NI". Le FERA est chargé de créer des emplois dans le cadre de ce programme, et aujourd'hui nous avons créé 26 000 emplois pour les jeunes, avec un financement global de 14 milliards de francs engagés dans ce programme. Aujourd'hui, il s'agissait de rencontrer les acteurs, c'est-à-dire les collectivités territoriales avec lesquelles nous avons signé des conventions. Il est important de noter que le FERA n'est pas une structure opérationnelle, mais une structure de financement. Nous finançons des activités d'entretien des routes classées et non classées. Dans le cadre de ce financement des routes, nous travaillons avec les communes en tant que maîtres d'ouvrage délégués, avec lesquelles nous signons des conventions. Les communes sont responsables de la mise en œuvre de ces conventions, notamment le recrutement des jeunes cantonniers que vous pouvez voir travailler dans les rues pour le désensablement des pistes et des routes classées dans les communes », a expliqué Pape Ibrahima Faye.





Précisions sur les retards de salaire





Interrogé sur les retards de paiement des salaires soulevés par plusieurs intervenants, le directeur général du FERA a précisé que ce n'était pas le FERA qui mettait en œuvre les paiements, mais les communes elles-mêmes.





« Pour ce qui est des retards de salaires, cela est principalement dû au processus de mise en œuvre des dépenses publiques. Comme je l'ai mentionné, ce n'est pas le FERA qui gère directement ces paiements, mais les communes. Les communes nous envoient leurs états de dépenses, et nous engageons, mandatons et effectuons les paiements pour elles. Les communes ont de l'expérience avec les perceptions municipales, donc si une dépense n'est pas exécutable, elle ne peut pas être exécutée, même s'il s'agit de salaires. Nous avons eu des discussions avec les maires présents et nous avons fourni toutes les informations nécessaires pour éviter de tels problèmes à l'avenir. De plus, nous envisageons de mettre en place un point focal au niveau régional, en consultation avec le gouverneur, afin de faciliter la communication et la gestion de ces questions », a-t-il ajouté.





En ce qui concerne la revalorisation des salaires des cantonniers, Pape Ibrahima Faye a noté que le président avait exprimé le souhait que les cantonniers bénéficient du même traitement que ceux de l'ex UCG (Unité de Coordination et de Gestion des déchets solides).