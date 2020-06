Yakham Mbaye : «Madiambal est assis sur 5,9 ha entre Niaga, Ouakam, Ngor, Almadies…»

Réponse du berger à la bergère. Le directeur du quotidien national ‘’Le Soleil’’, Yakham Mbaye, a porté la réplique au journaliste Madiambal Diagne qui, dans sa dernière chronique, a accusé le régime de Macky Sall d’être pire prédateur foncier que le Président Wade.Dans un entretien avec Dakarposte, Mbaye révèle que «Madiambal Diagne, qui dénonce la bamboula foncière, est assis sur cinquante-neuf mille (59 000) m2 ou, si vous préférez 5,9 hectares entre Niaga Peulh, Bambilor, Toubab Dialaw, Ouakam, Ngor, Almadies et Grand-Dakar».Il détaille: «En dehors de Niaga Peulh et Bambilor, il a 3 hectares à Touba Dialaw, soit 30 000m2. A Ouakam, il dispose de 1 546m2 répartis en quatre terrains qui font 164, 180, 204 et 998 mètres carrés. C’est l’équivalent de la superficie de dix maisons. Je doute que le maire de Ouakam ou le Jaraaf aient la moitié de ce que Madiambal Diagne possède dans cette localité».A en croire toujours le journaliste et proche du chef de l’Etat Macky Sall, «aux Almadies, l’épouse de Madiambal Diagne et gérante de la Sci Pharaon, a 600 m2. Et à Grand-Dakar, c’est un terrain de 612 m2 qui lui revient».Par ailleurs, Yakham Mbaye, qui estime que cette liste n’est pas exhaustive, a demandé à nos confrères, de «faire un tour à la Somone et au Super Plateau près du Monument de la Renaissance…».