Yang-Yang : Thierno Sow déféré au parquet pour avoir égorgé son cousin

Le présumé meurtrier de Moussa Sow a été déferré au parquet de Louga ce mercredi matin. Thierno Sow est accusé d'avoir égorgé son cousin, dimanche 24 mai suite à une violente bagarre qui les a opposés. Les faits se sont déroulés vers 11 heures au forage de Téssékéré, une localité située dans l'arrondissement de Yang-Yang (département de Linguère).En effet, Thierno Sow et Moussa Sow sont deux bergers transhumants âgés tous les deux de 16 ans et originaires de l'arrondissement de Thillé Boubacar (département de Podor). Les deux bergers et leurs familles s’étaient installés dans un hameau près de Téssékéré depuis plus de deux mois à la recherche de pâturages. Le jour de la Korité, les deux bergers ont conduit leurs bêtes au forage pour les abreuver. Selon une source sécuritaire, tout est parti d’une dispute entre eux. Moussa Sow a ouvert les hostilités en traitant les bêtes de Thierno Sow de maigres, de mal nourries. Ainsi, Thierno Sow pique une colère. Armé d’une machette, il attaque son cousin, le terrasse et l'égorge avec son arme. Moussa Sow passe ainsi de vie à trépas. Informés, les éléments du commandant de la brigade de gendarmerie de Yang-Yang, Mbaye Thiaw, et l’infirmier chef de poste de Téssékéré se sont transportés sur les lieux.Après constat, la dépouille de la victime a été déposée à la morgue du centre de santé Elisabeth Diouf de Dahra et le présumé meurtrier arrêté. La gendarmerie de Yang-Yang a ouvert une enquête.