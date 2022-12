Yango contribue à la sécurité routière au Sénégal : lancement d'une nouvelle technologie

La sécurité du client, avant tout ! - déclare la Country manager de l'entreprise





Yango, un service international de covoiturage, a lancé au Sénégal une nouvelle technologie de sécurité dans le service – un système de surveillance du style de conduite. L'algorithme rassemble les commentaires des utilisateurs de Yango sur les trajets en temps réel avec une échelle d'impact progressive. Si les utilisateurs signalent régulièrement le style de conduite dangereux d'un conducteur particulier, cela est considéré comme une violation des normes du service et le conducteur reçoit une notification d'avertissement dans l'application du conducteur. Si la situation ne change pas après plusieurs avertissements, l'algorithme restreint l'accès du conducteur à Yango. Ainsi, la technologie permet de prévenir les conducteurs qui coopèrent avec le service de manœuvres dangereuses et d'éventuels accidents.





« Chez Yango, nous accordons une attention particulière au confort et à la sécurité de nos clients. Notre engagement et notre motivation à toujours proposer le meilleur service nous imposent de continuellement nous mettre à jour. Nous mettons donc en service cette nouvelle fonctionnalité avec beaucoup de plaisir et de fierté, pour le plus grand bien de nos consommateurs. Beaucoup d’autres arrivent bientôt, pour encore plus de sécurité, de satisfaction et d‘efficacité », Aicha Niang, Country Manager, Yango Sénégal.





L'application Yango dispose déjà d'un certain nombre de fonctions qui augmentent le niveau de sécurité de tous les trajets. Par exemple, l'onglet sécurité de l'application permet aux utilisateurs de partager leur itinéraire avec des contacts de confiance afin qu'ils suivent le parcours, de signaler tout objet personnel laissé dans un véhicule, de contacter le service client si le chauffeur a enfreint le code de la route, etc. En outre, à chaque commande, les utilisateurs peuvent voir le numéro de la plaque d'immatriculation et le nom d'un conducteur partenaire qui vient faire la course.





