YASSIR INC s’installe au Sénégal

Le Sénégal, 1er pays en Afrique subsaharienne à accueillir YASSIR INC, un marketplace digital multi-services de confiance dans la région du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie).

Overview:

Yassir est une startup de technologie 100% Africaine fondée en 2017 par Noureddine Tayebi.

Avec plusieurs applications mobiles sur iOS et Android, l’entreprise fournit des services à la demande tels que le VTC et les services de livraison, qui génèrent des revenus pour plus de 40 000 partenaires dons des chauffeurs, des livreurs, des commerçants, des FMCG et des grossistes.

Yassir compte aujourd'hui plus de 3 millions d'utilisateurs.

?Les services sont disponibles dans 25 villes reparties à travers le monde incluant l’Algérie, le Canada, la France, le Maroc et la Tunisie, avec une expansion imminente en Afrique de l’Ouest.

Après avoir levé 30 millions de dollars en 2021, Yassir inc souhaite consolider son plan de croissance en s’ouvrant de nouveaux marchés afin d’y développer ses activités principales de livraison de repas, de mobilité urbaine et de livraison de courses.

Mission:





Yassir est une application “née en Afrique, pour les Africains”, sa fonction principale est de faciliter le quotidien de tous les Africains en leur offrant des services à la demande et, à terme, en leur donnant accès à un moyen de paiement digital.

Yassir compte dynamiser l’économie locale dans chaque nouvelle ville où elle opère en créant des emplois, en supportant les PME, et en facilitant les déplacements de personnes, de produits, et de monnaies.

La grande fierté de Yassir est de faire rayonner l’Afrique de par le monde.

C’est en se concentrant sur du talent local que Yassir espère faire bénéficier la population africaine de la création de dizaines de milliers d’emplois qui contribueront à la solidification d’une classe moyenne dans les plus grandes villes africaines.

A cet égard, les bureaux de Yassir à l’étranger, Berlin, Paris, et San Francisco inclus, se focalisent exclusivement sur le recrutement de talents Africain.

La valeur ajoutée se fait donc sur 3 niveau :

- Yassir propose un service qui facilite considérablement la vie de millions d’utilisateurs qui utilisent l’application pour réserver un véhicule, commander des produits de consommations courants ou de la nourriture, et qui à terme pourront transférer de la monnaie électronique de manière sécurisée.

-Yassir supportera ses partenaires en leur offrant une opportunité d’augmenter leurs revenus en proposant des créneaux de travail flexibles. Nous parlons ici de livreurs, de chauffeurs, de restaurateurs, et de fournisseurs qui bénéficieront tous du lancement de Yassir.

- Finalement, Yassir va créer des opportunités en formant des milliers de jeunes professionnels. Outre une formation solide nos collaborateurs auront l’occasion de se déplacer dans la région et à l’étranger afin développer leurs talents au contact de professionnels aguerris.

Expansion:

Yassir a connu une croissance exponentielle depuis son lancement il y a quatre ans. L’objectif affiché par Noureddine Tayebi, PDG de Yassir est la conquête du marché régional.

Yassir prévoit dans ce sens de gagner des parts de marché principalement l'Afrique subsaharienne et d'autres marchés jugés stratégiques.

C’est ainsi que la société a choisi le Sénégal comme 1er marché en Afrique de l’Ouest et plus particulièrement Dakar où elle a déjà recruté une équipe opérationnelle composée de talents locaux issus de l'économie numérique, du e-commerce & q Commerce.

L’entreprise a pour ambition de considérablement contribuer au développement de l’économie du Sénégal.

Strategy:

"Nous sommes [un] champion 100 % local, y compris les talents technologiques, car nous voulons habiliter les talents technologiques de la région et les embaucher dans chaque pays dans lequel nous opérons. Nous voulons un modèle de réussite entièrement issu de la région », a déclaré le PDG Noureddine Tayebi.



Les jeunes talents technologiques locaux pourront obtenir leur premier emploi et poursuivre leur carrière chez Yassir Sénégal. Par conséquent ils n’auront plus besoin de rêver d’un ailleurs pour trouver un emploi solide qui offre de sérieuse opportunités d’avancement.



? Un plan de recrutement 100% local de chauffeurs et de livreurs est lancé sur les plateformes digitales de la marque dans le cadre du démarrage de ses activités. De nombreux jeunes sénégalais auront ainsi la chance de travailler pour une enseigne internationale 100% Africaine. ?

Yassir veux simplement faciliter la vie de ses utilisateurs à l'instar de la signification du terme « YASSIR »qui veut dire Facile. De ce fait, son objectif principal est de faire partie intégrante du quotidien des Sénégalais tout en infusant des valeurs comme la confiance et l'entre aide.





Noureddine:

A propos de Noureddine Tayebi

Noureddine, titulaire d'un doctorat en Egineering de l’Université de Stanford en Californie et originaire d'Alger avec plus de 10 ans d'expérience en entreprises et en entrepreneuriat dans la Silicon Valley, de retour dans sa région natale, a également commenté la mission de l'entreprise.

« Yassir n'est pas qu'une entreprise pour moi. Elle a été fondée avec une quadruple mission. Premièrement, nous voulons créer un modèle de réussite de startup technologique 100 % local qui sera imité par d'autres et plus encore par les membres de l'équipe Yassir. Deuxièmement, nous voulons responsabiliser les talents locaux et, plus particulièrement, les talents techniques qui quittent souvent la région, principalement vers l'Europe, pour poursuivre des études ou trouver un emploi. En fait, nous embauchons des ingénieurs dans chaque pays où nous opérons pour étendre cette mission. »

Fundraising:

A propos de la levée de fonds en série A de 30 millions de dollars.

Les fonds ont été levés auprès d'un large éventail d'investisseurs, parmi eux WndrCo, DN Capital, Kismet Capital, Spike (Stanford Alumni) ventures et Quiet Capital, Endeavour Catalyst (fonds de co-investissement d'Endeavour), FJ Labs, Venture Souq, Nellore Capital, Moving Capital (AKA le Uber Alumni Investment Club)





Parmi les investisseurs providentiels notables figurent Cleo Sham, ancien directeur des opérations chez Uber en Europe et en Chine, Thomas Layton, président d'Upwork et fondateur d'Opentable et Metaweb, Rohan Monga, ancien COO de Gojek et Hannes Graah, ancien vice-président de Spotify et Revolut. Il est à noter que Yassir avait précédemment levé 13,25 millions de dollars lors d'un tour de table d'amorçage non divulgué auquel participait Y Combinator, le plus grand accélérateur au monde qui a vu naître des entreprises comme AirBnB, Stripe, Dropbox, Doordash et d'autres.

Le tour de table comprenait également DN Capital, FJ Labs, P1 ventures, French Partners, Spike (Stanford Alumni) ventures, ACE & Company et Venture Souq, entre autres.?Parmi les investisseurs providentiels notables, citons Max Mullen, cofondateur d'Instacart, Sizhao Yang, fondateur de Farmville, Alan Rutledge, fondateur de TrendMD, Alber Ni, ancien responsable de l'ingénierie et du recrutement chez Dropbox, Samvit Ramadurgam, fondateur de Forge, Julian Shapiro, fondateur de Demand Curve, Greg Isenberg, fondateur de 5by et Islands, Cleo Sham, Rohan Monga et Hannes Graah, entre autres.

Le PDG de Yassir, Noureddine Tayebi, a expliqué comment ce financement permettra à l'entreprise d'investir stratégiquement dans sa croissance.?« Tout d'abord, je tiens à remercier tous nos investisseurs pour leur confiance, leur partenariat et leur soutien ainsi que pour leur foi en notre mission. Ils ont une grande expérience dans le soutien de grands entrepreneurs et entreprises. Nous utiliserons les fonds pour (1) tripler la taille de notre équipe d'ingénierie pour répondre à nos ambitions en matière de produits, (2) consolider notre croissance sur les marchés existants via des produits actuels et nouveaux, et (3) nous développer sur de nouveaux marchés, principalement en Afrique Sub-saharienne mais aussi dans d'autres zones géographiques stratégiques comme l’Europe »

Anthony Saleh, associé chez WndrCo a déclaré : « Yassir suit une évolution naturelle d’entreprises observée ailleurs dans le monde. Au moment où nous avons rencontré l'équipe, nous avons vu l'opportunité d'entrer sur un marché énorme avec un service prenant le meilleur des modèles que nous avons vus ailleurs. Nous sommes ravis de faire partie de ce grand voyage »

Thomas Rubben, associé chez DN Capital, qui est l'un des premiers bailleurs de fonds de Yassir, a déclaré : « Il n'y a pas d'approche unique pour créer des applications grand public, elles nécessitent des connaissances locales et une personnalisation pertinente. C'est ainsi que Grab et Gojek ont bâti de si grandes entreprises en Asie du Sud-Est. Yassir résume cette vérité et a montré une hyper-croissance sans précédent pour devenir la principale super-application de VTC et de livraison en Afrique du Nord. »





En juillet 2021, Noureddine a rejoint le réseau Endeavour, la plus grande communauté entrepreneuriale qui responsabilise les entrepreneurs à fort impact dans le monde. Six mois plus tard, Yassir a été sélectionnée comme Endeavour Outlier, les entreprises ont atteint une croissance et un impact exceptionnels. Walid Bellagha, directeur général d'Endeavour dans la région du Maghreb a commenté le round.

« Lorsque Noureddine a rejoint le processus de sélection d'Endeavour, nous avions la conviction que Yassir allait être un acteur exceptionnel, mais il a vraiment dépassé nos attentes en étant moins d’un an aprés sa sélection, l’un des plus performants au niveau mondial, ce nouveau tour de table va maintenant libérer davantage le potentiel de Yassir !»