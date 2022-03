Yeumbeul : Elle vole 100 000 F Cfa à son petit ami charlatan qu'elle offre à son autre copain

Une affaire à la fois insolite et comique cristallise les débats à Yeumbeul-Comico où une ménagère âgée de 27 ans a accédé frauduleusement dans le compte Wave de son copain charlatan. Selon des informations exclusives de Seneweb, la dame S. Touré a effectué un retrait de 100 000 F Cfa. Contre toute attente, cette voleuse a donné le butin à son deuxième petit ami. Suite à la plainte déposée par la victime A. Diédhiou, la dame incriminée et son complice I. Diatta ont été arrêtés par la police de Comico. Détails !





Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire : Adieu prudence selon Jean de La Fontaine ! En effet, la ménagère S. Touré ne dira pas le contraire. Et pour cause ! cette dame âgée de 27 ans a volé 100 000 F Cfa à son copain, charlatan de profession, avant de remettre la somme à son autre petit ami, selon des informations exclusives de Seneweb.





Mais cette affaire à la fois insolite et comique a atterri au commissariat de Yeumbeul-Comico. En effet, dépouillé par sa dulcinée, le charlatan A. Diédhiou a saisi le commissaire Cheikh Ahmed Tidiane Diallo à travers une plainte.





Dans sa déposition, le plaignant a confié aux enquêteurs que S. Touré a retiré frauduleusement la somme de 100 000 F Cfa dans son compte Wave.





Convoquée, la mise en cause a tenté de faire croire aux enquêteurs queA. Diédhiou lui avait offert cette somme.





Mais grâce à leur ténacité, les policiers en charge du dossier ont découvert que le plaignant et la mise en cause sont des tourtereaux. Au cours de leur idylle, la dame effectuait des transactions financières à partir du compte Wave de son petit ami, avec son feu vert. Ce dernier lui avait communiqué son code d'accès, d'après nos sources proches du parquet.





Mais ce couple ne file plus le parfait amour. Et cela depuis le jour où le charlatan A. Diédhiou a quitté la chambre en laissant son téléphone portable avec sa dulcinée. Et pour cause ! La ménagère en a profité pour retirer frauduleusement 100 000 F Cfa du compte Wave de Diédhiou.





Contre toute attente, la voleuse a remis tout le butin à son autre petit ami du nom de I. Diatta.





Ne pouvant pas supporter cette trahison, la victime a saisi la justice pour retrouver son dû.





Ainsi, la mise en cause a été arrêtée, puis placée en garde à vue pour vol ainsi que son deuxième copain, poursuivi pour complicité de vol.





A l'issue de l'enquête diligentée par les hommes du commissaire Diallo, ce couple incriminé a été présenté ce lundi au procureur près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.