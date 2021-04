Yeumbeul Sud : Le ministre Amadou Hott annonce un centre de formation professionnelle ultramoderne

La commune de Yeumbeul Sud abritera un des 45 centres de formation professionnelle départementaux prévus par le président Macky Sall, dans le cadre du programme de lutte contre le chômage des jeunes. L'annonce a été faite par M. Amadou Hott, ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, via un post sur sa page Facebook."Je suis ravi de la décision de Son Excellence Macky Sall, Président de la République, d'ériger à Yeumbeul Sud l'un des 45 centres de formation professionnelle prévus dans son programme pour lutter contre le chômage des jeunes. Ce sera au niveau de l'ancien bassin de rétention du quartier Bass devenu "Terrain Natangue. Mon collègue ministre de l’emploi, de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’insertion a déjà initié les procédures administratives d'affectation du site au projet", a posté M. Hott.Le ministre a donné aux populations rendez-vous très prochainement pour la pose de la première pierre, en présence de son collègue chargé de la Formation professionnelle.Il s'est satisfait, pour conclure, de l'honneur fait à sa commune d'abriter une infrastructure destinée à assurer une formation de haute qualité aux jeunes de Yeumbeul Sud et du reste du département de Pikine.Non sans préciser : "après le démarrage des travaux des routes de Thierno Ndiaye et "Mbed Gaïndé", le Chef de l'État apporte une fois de plus son soutien à nos efforts citoyens de contribuer au bonheur de nos populations".