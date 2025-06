Yeumbeul : un père de famille tué dans une violente agression la veille de la Tabaski

La veille de la Tabaski a été marquée par une violente agression à Yeumbeul. D'après le récit de L’Observateur, Modou Mbacké, marié et père d’un bébé de deux mois, a été mortellement poignardé jeudi soir alors qu’il rentrait chez lui après avoir fermé sa quincaillerie.





Trois malfaiteurs à moto l’avaient pris pour cible. Alors que le jeune père de famille était sur le point de saluer sa grand-mère et sa petite sœur, à quelques mètres de son domicile, deux des assaillants ont surgi et tenté de lui arracher sa sacoche. Modou Mbacké a résisté, déclenchant une bagarre. Face à son opposition, l’un des agresseurs a sorti un long couteau et l’a poignardé à plusieurs reprises, sous les yeux de ses proches.





Affaiblie, la victime a fini par lâcher son sac, permettant aux malfaiteurs de prendre la fuite à moto. En tentant de les poursuivre, Mbacké s’est effondré après quelques mètres, sous le regard impuissant de sa famille et des riverains, alertés par les cris de détresse, détaille le quotidien du Groupe futurs médias.





Transporté d’urgence au centre de santé de Yeumbeul, puis à l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, il a succombé à ses blessures peu après son admission.