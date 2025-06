Yoff Tonghor : Un blessé, souffrant de troubles mentaux, s’échappe lors d’une évacuation par les Sapeurs-Pompiers

Ce jeudi 12 juin 2025, la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers a publié un communiqué daté du 10 juin 2025, détaillant une intervention compliquée survenue le mardi 27 mai 2025 à Yoff Tonghor. Alertés à 21h45 pour une personne blessée près du quai de pêche, les secours du Groupement d’Incendie et de Secours n°1 (Centre Secondaire des Parcelles Assainies) ont dépêché l’ambulance 0107 à 21h47. Arrivés sur place à 22h12, ils ont pris en charge un homme nommé Seydina, demeurant à Bambilor selon la Gendarmerie, trouvé conscient mais couché au sol, souffrant d’un coup de froid et refusant de parler. Les témoins indiquent qu’il était sur place depuis 48 heures, sans attache familiale connue, et souffrant apparemment de troubles mentaux.









Après des premiers soins confirmant des constantes hémodynamiques normales, Seydina a été embarqué pour une évacuation vers un hôpital. Cependant, il a commencé à s’agiter, poussant le chef d’agrès à solliciter une réquisition de la Gendarmerie de la Foire. Quatre réquisitions ont été établies pour les hôpitaux Dalal Diam, Idrissa Pouye, Fann et le Principal de Dakar, avant de diriger la victime vers Dalal Diam à Guédiawaye. En chemin, près des cimetières de Yoff, Seydina est devenu agressif et a forcé la porte pour s’échapper, mettant en danger sa vie et celle de l’équipage. L’ambulance a dû s’arrêter, et malgré les efforts, la victime a pris la fuite.