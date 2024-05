Yoff : Un membre de la Fédération sénégalaise de Rugby retrouvé mort dans des circonstances atroces

C’est un drame qui va sans doute relancer le débat sur l’insécurité galopante à Dakar et sa banlieue. Le franco-sénégalais, Gilles Marchand, membre du comité directeur de la Fédération sénégalaise de Rugby (FSR) a été retrouvé mort dans des circonstances atroces chez lui à Yoff.





D’après des informations recueillies par Seneweb, ce féru du ballon ovale affectueusement surnommé le ‘’Lébou blanc’’ dans ce quartier traditionnel de pêcheurs, a été trouvé ligoté et égorgé dans son domicile, dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 mai 2024.