Youma Fall, cofondatrice de Paydunya : «Seuls 36 % des internautes sénégalais sont des femmes»

La Journée internationale de la femme célébrée ce 8 mars, a pour thème, cette année «Digital : innovation et technologie pour l’égalité des sexes». Il met la femme au cœur du développement. Il s’agit de faire valoir et célébrer la contribution des femmes et des filles à la technologie et à l’éducation en ligne. C’est également une manière d’explorer l’impact du fossé numérique sur l’inégalité entre les femmes et les filles.











Selon les Nations unies, le manque d’accès des femmes au monde numérique entraînera une perte de 1 500 milliards de dollars du produit intérieur brut des pays à faible revenu ou intermédiaire d’ici 2025, si aucune mesure n’est prise.









Droits de la femme : «Un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l’égalité des sexes». Un thème bien inspiré. Youma Fall, cofondatrice Paydunya, une des pionnières de l’entrepreneuriat numérique au Sénégal, est même plus optimiste et ajoute à la thématique : «Bientôt une réalité. Sincèrement, grâce au digital, nous avons un accès plus simple à l’information. Nous voyons l'émergence de nouveaux métiers, des métiers qui sont des sources de revenus. Ce qui va considérablement augmenter le pouvoir d’achat des femmes et augmenter le bien-être des ménages, mais surtout permettre la participation des femmes au marché du travail et même à celles qui n’ont pas la chance d’avoir une éducation académique.»





À l’en croire, le monde est rempli d'opportunités. Il suffit d’être curieuse et de se lancer. Il ne faut pas laisser le doute nous bloquer.









Autonomisation des femmes









Au Sénégal, la technologie a connu des avancées, selon Youma Fall. «Sur les cinq dernières années, rien qu’en termes du nombre d’utilisateurs d’Internet, nous avons noté une avancée significative. De 9,7 millions d’utilisateurs en 2018, à 10,2 millions d'utilisateurs en janvier 2023. Concernant l’utilisation des réseaux sociaux, nous sommes passés d’un taux de pénétration de 19 % de la population sénégalaise, il y a cinq ans. Aujourd'hui, 29,9 % des Sénégalais utilisent les médias sociaux. Pour la petite histoire, je me souviens qu'au début de Paydunya, nous avons fait zéro transaction durant tout un mois. Ensuite, c’est devenu une transaction par semaine, puis des dizaines par jour jusqu’à aujourd’hui où nous sommes à des milliers de transactions par jour", explique-t-elle.









S’agissant de l’autonomisation des femmes côté numérique, elle existe sans aucun doute, selon Youma Fall, bien vrai que, précise-t-elle, pour janvier 2023, les rapports indiquent que seuls 36 % des internautes sénégalais sont des femmes et ce pour plusieurs raisons. J’estime que les outils digitaux permettent aux femmes de s’instruire, de s'exprimer, mais surtout de produire de la valeur et ainsi gagner de l’argent.





«L’autonomisation des femmes passe par l'éducation, la connaissance de leurs droits, mais surtout par l'égalité des chances et des opportunités. Grâce au numérique, certains aspects de la discrimination liés aux genres peuvent disparaître».









Femmes et usage des médias sociaux









Twitter est-il bien utilisé par les femmes ? La question pourrait aussi être posée pour les hommes. Il ne faut pas ramener le débat sur le genre. Twitter ou n’importe quel média social est d’abord un espace d'échange et d’expression. En posant les questions sur l’usage que font les femmes sur des réseaux sociaux, il faudrait aussi poser le débat sur les violences. Les plateformes Tik Tok, Instagram sont utilisées comme moyens efficaces de vente surtout pour les femmes entrepreneures. Suffisant pour se demander si la vente en ligne est normée au Sénégal ?









Sur la question, Youma Fall est catégorique : «Non, la vente en ligne n’est pas normée au Sénégal. La réglementation a tendance à venir après les innovations. Je pense qu’il est important d’utiliser les outils technologiques comme elles conviennent à nos réalités. Les plateformes de Meta et Tik Tok sont des moyens faciles de vulgarisation, mais surtout ce sont des “boutiques“ qui ne nécessitent pas d’investissement et la plupart n’ont pas de charges fixes. Elles permettent la création de valeurs.









Pour en revenir à la Fintech, c’est une entreprise digitale qui utilise les nouvelles technologies pour offrir des services financiers. Dans notre écosystème, ce sont principalement les services financiers de première génération comme les paiements de factures, les virements/transferts. Mais cela peut inclure le crédit ou l'épargne, etc. PayDunya est une plateforme de paiements digitaux destinée à booster l’écosystème numérique africain et accompagner la transformation digitale des entreprises (formelles et informelles) et institutions financières. Grâce à une plateforme unique de paiement qui permet de recevoir ou de débourser des paiements via les canaux usuels à savoir le mobile money, les services de transfert d’argent et les cartes bancaires. C’est la première plateforme de paiement en ligne à avoir été lancée au Sénégal en 2015».