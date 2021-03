YouTube bloquée au Sénégal, coupures d'Internet redoutées pour la journée de vendredi

La plateforme YouTube est présentement inaccessible au Sénégal.





Et d'aucuns redoutent des coupures d'Internet pour la journée du vendredi 05 mars,. La nuit comme la journée du 4 mars ont été émaillées par des violentes manifestations qui ont fait deux morts à Dakar et plusieurs blessés et arrestations à travers le pays. Des scènes d'émeutes, de guérillas urbaines ont été diffusées en live sur certaines chaînes de télévision et dans les réseaux sociaux toute la journée durant. Alors que signaux de Walf TV et SEN TV ont été coupés momentanément, les usagers de l'Internet craignent tout simplement une censure qui porterait un coup dur au droit à l'information en ces périodes troubles nées de l'arrestation du leader de l'opposition sénégalaise Ousmane Sonko.