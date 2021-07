Zac Mbao : La gendarmerie saisit des médicaments contrefaits d'une valeur de plus de 46 millions Cfa

La brigade de gendarmerie de la Zone franche industrielle (ZFI) a procédé, ce 14 juillet 2021, à la saisie d’une importante quantité de médicaments dans la zone de Zac Mbao. Ce résultat fait suite à un renseignement reçu qui faisait état d'un convoyage de médicaments contrefaits par un véhicule genre « car rapide » vers le rond-point RUFSAC, indique la division communication et relations publiques de la gendarmerie, dans un communiqué reçu.