Zac Mbao : les responsables du garage des maliens dans le viseur d'un redoutable cartel de drogue

Niché dans les glauques labyrinthes du célèbre garage des Maliens sis à Zac Mbao, un redoutable gang évoluant dans le trafic de drogue menace de commettre des assassinats ciblés contre les responsables du dit garage.



D’après Les Échos, les membres de ce cartel les soupçonnent d'être de mèche avec les forces de défense et de sécurité qui veulent purement et simplement démanteler leurs réseaux mafieux et les mettre hors d'état de nuire.



Surtout que, pour ne rien arranger, ces mêmes forces multiplient, depuis un certain temps, les opérations coups de poing et autres arrestations suivies d'importantes saisies de chanvre indien dans le garage en question.