Zac Mbao : Une bagarre vire au drame

Une rixe entre deux individus a viré au drame, hier, à Zac Mbao. Selon L’AS, c’est un certain Kh. Nd., demeurant à Keur Mbaye Fall et dont la jeune épouse serait enceinte, qui a perdu la vie au cours de cette bagarre dans un bar dénommé «Bathasko». L’altercation a eu lieu vers 07 heures du matin.