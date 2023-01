Ziarra de Thierno Mountaga et Thierno Saidou Nourou Tall : Les dernières étapes des préparatifs

Le Conseil Régional de Développement (CRD) de la Ziarra de Thierno Mountaga et Thierno Saïdou Nourou Tall s’est tenu ce jeudi avec le ministère de l’intérieur. L’évènement est prévu les 27,28, et 29 janvier 2023. Le thème de la conférence porte sur la cohésion sociale. Auparavant, le 25 janvier, date qui coïncide avec l’anniversaire du décès de Thierno Seydou Nourou Tall, sera une journée de récital de Coran.



Pour ce qui est des préparatifs, toutes les demandes formulées par le comité d’organisation ont été exécutées et satisfaites avec exactitude par les services concernés, selon Cheikh Omar Sy qui a parlé au nom de la famille. D’ailleurs le Gouverneur de Dakar a rappelé que le 29 décembre, un comité régional de développement préparatoire a déjà été tenu. Pendant ladite rencontre, la commission a manifesté ses besoins. Concernant hygiène et assainissement, l’Office National de l’Assainissement (ONAS) et les services d'hygiène ainsi que la ville de Dakar sont sollicités pour des opérations de curage au niveau de la mosquée et les maisons d'hôtes. Il en est de même pour la propreté des rues mais aussi des arbres qui débordent et qui sont aux alentours de la mosquée.



Un dispositif permanent de vidange de 60 toilettes mobiles installées par l’Onas (40) et la ville de Dakar (20) sera également mis sur place.



Pour ce qui est de la sécurité sanitaire, le ministère de l’Élevage va se charger de l’inspection des animaux à abattre. La requête concerne aussi un dispositif opérationnel d'alerte, un personnel pour renforcer les structures de santé aux alentours de l'événement, des antennes médicales et une dotation en médicaments.



Côté sécurité, la police va satisfaire la demande d'un dispositif sécuritaire au niveau de tous les sites : deux motards pour faciliter les déplacements du Khalife, des patrouilles seront tenues. Les sapeurs vont positionner des véhicules de secours avant, pendant et après la cérémonie et un personnel suffisant.



Par ailleurs, la Senelec va mettre la zone hors délestage, et un groupe électrogène sera spécialement installé.



Pour ce qui est de la connectivité, la Sonatel, ainsi que les autres opérateurs, ont prévu une couverture en WIFI, et des appuis en matériel informatique pour la commission presse. Des infrastructures seront aménagées et des tentes de qualité ainsi que des barrières ( 500) et 1500 chaises.



La ville de Dakar, interpellée sur six axes que sont entre autres, le renforcement de l'éclairage, les services techniques pour la maintenance, l’entretien au niveau de Malick Sy mais aussi les arbres à tailler, les toilettes mobiles et les logements de la piscine olympique, a assuré que tout sera prêt pour un bon déroulement de l’évènement.



Le ministre de l'intérieur a notifié pour sa part que, conformément aux recommandations du Chef de l'Etat, les services s'activeront à respecter les engagements pris. Il a invité les religieux à prier pour le Sénégal et le Chef de l'Etat.