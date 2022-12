Ziarra Mandina Thierno 2022 : Le comité d'organisation sollicite l'accompagnement des autorités

À chaque approche de la ziarra Mandina Thierno, un évènement religieux, l'accompagnement des autorités est sollicité en vain selon les membres du comité d'organisation. Selon Oustaz Younousse Diallo, coordonnateur des activités relatives à l'organisation de cette ziarra, des milliers de fidèles regagnent Mandina Thierno à l'occasion. De ce fait, il faut assurer une couverture sécuritaire, une couverture sanitaire des fidèles, mais aussi assurer la fourniture correcte en eau. Des prérogatives qui incombent aux représentants de l’État dans la région.





Selon le chef de village de Mandina Thierno, Amidou Badji Basséne, président de l'organisation de cette ziarra dédiée à Thierno Ibrahim Marssasoum, beaucoup de correspondances sont envoyées chaque année, sans suite. "En 2017, nous avions été à la rencontre du Gouverneur, pour lui faire part des difficultés que nous avons dans l'organisation de cet évènement. Nous avions eu l'occasion de lui montrer des vidéos du nombre de personnes à rallier la localité en cette circonstance. Le Gouverneur a été surpris et a demandé d'avoir les vidéos, mais rien n'a changé", déplore-t-il.

" Cependant, nous avons rencontré l'adjoint au sous-préfet de Niaguis, et cette rencontre suscite en nous de l'espoir", confie le chef de village et responsable de l'organisation. Suite à cette rencontre, " les responsables de l'hydraulique nous ont appelés pour la régulation du programme, et nous espérons que pour la sécurité, la santé et l'électricité, ça va être le même cas".

Le coordonnateur des activités relatives à l'organisation de la ziarra de Mandina Thierno lance un appel aux autorités de la Casamance, de Ziguinchor surtout à s'approprier cette ziarra pour connaître les œuvres de Thierno Ibrahim Marssasoum. Selon lui, l'on ne peut parler d'Islam de la Tijaniyya en Casamance sans évoquer l'homme.