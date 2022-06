Ziguinchor a finalement marché malgré l'interdiction préfectorale, GMS accueilli en héros

No comment! Les images parlent d'elles-mêmes. Les principales artères de la ville de Ziguinchor toutes en fumée.

Pas de course-poursuite entre forces de sécurité et manifestants. Des jeunes en furie ont brûlé partout des pneus au niveau du boulevard 54, près de la maison du procureur apparemment surveillée par la police, et menant au rond-point point Jean Paul 2 de même que l'axe du rond-point Aline Sitoé Diatta. On peut voir de jeunes manifestants et adultes scander : "Macky Sall dictateur". L'activiste Guy quant à lui, a été accueilli en liesse au rond-point Aline Sitoé Diatta.