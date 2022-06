Ziguinchor : Chaude après-midi entre jeunes de YAW et forces de l'ordre au Boulevard Alpha

La tension reste encore vive à Ziguinchor, suite à l'arrestation d'une trentaine de jeunes lors de la manifestation du 17 Juin. GMS et les jeunes de YAW ont ainsi mis leurs menaces à exécution pour la libération imminente de leurs camarades.



En effet, la pluie qui faisait rage dans la capitale Sud n'a pas empêché ces jeunes de Yewwi Askan Wi de Lyndiane de manifester leur colère pour réclamer la libération de certains de leurs camarades arrêtés, suite à la manifestation de vendredi dernier. Ces jeunes de l'opposition, de YAW précisément qui ont exigé lors d'un point de presse la libération imminente de leurs camarades, dont Guy Marius Sagna, ont envahi les allées du Boulevard Alpha de Lyndiane, quartier périphérique de Ziguinchor. Selon les informations reçues sur ces arrestations, 20 sont en garde à vue au commissariat central de Ziguinchor et 14 à la Gendarmerie, leurs noms et provenance ont même été mentionnés sur une liste qui nous est parvenue d'un responsable de YAW à Ziguinchor.



Ces jeunes de Yewwi Askan Wi, pour rappel, avaient annoncé de passer à la vitesse supérieure et même de marcher si les personnes arrêtées ne sont pas libres de mouvement ce dimanche. Une menace mis à exécution. Une boutique sise au boulevard Alpha aurait été attaqué selon des témoins, détenue par un maure qui d'après nos informateurs aidait la police à évacuer les barrières installées par les jeunes manifestants. La situation est revenue au calme nous dit-on.